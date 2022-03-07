Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Diyarbakır'da bir kişinin hayatının son bulmasına sebep oldu. Alınan bilgiye göre; 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Diyarbakır-Şanlıurfa Kara Yolu Ceylanlar Kavşağı mevkisinde Şanlıurfa istikametinden gelen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direklerini ve korkulukları da deviren araçlar karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen iki otomobil ve bir kamyonet de araçların çarpması ve devrilen direkler nedeniyle hasar gördü.

Kazaya karışan 5 araçta bulunan ikisi ağır 6 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaza anı yakınlardaki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ve Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Çekmeköy’de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi İstanbul Çekmeköy’de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası Şile Otobanı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

E-5’te zincirleme trafik kazası: Yaralılar var E-5 Kadıköy istikametinde; panelvan, hafif ticari araç, İETT otobüsü ve otomobilin karıştığı bir zincirleme kaza yaşandı. Kazada 2 kişi yaralandı. ,

TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde, içinde lüks araçların da bulunduğu zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 5 aracın karıştığı kaza sonrası, TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Çevre yolunda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var Sakarya’da çevre yolunda; 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza gerçekleşti. Söz konusu kazada 12 kişi yaralandı.