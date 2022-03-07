Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi, iki takım da hanesine birer puan yazdırdı. Karşılaşmayı izleyen taraftarlar büyük heyecan yaşarken, acı haber Kocaeli'den geldi.

'KIRMIZI KART' SONRASI FENALAŞTI

Kocaeli'de evinde ailesiyle birlikte maçı izleyen 27 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda bir anda fenalaştı. Özdemir’in yere yığıldığın gören ailesi hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede 27 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ahmet Özdemir, hayatını kaybetti.

Öte yandan, Ahmet Özdemir’in daha önce akciğer kanseri hastalığı geçirdiği ve kanseri atlattığı öğrenildi.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı berabere bitti Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı lider Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe-Trabzon maçında olay! Zorbay Küçük'e saldırıya Altay Bayındır engeli Fenerbahçe-Trabzonspor maçında bir taraftarın sahaya atlayıp hakem Zorbay Küçük'e saldırıya yeltendiği anlarda araya giren kaleci Altay Bayındır, olaya müdahale ederek saldırının önüne geçti.