Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mart ayının ilk haftalarında yurt genelinde sağanak ve kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Yapılan tahminlere göre; birkaç gün içerisinde yurdu soğuk ve karlı hava kaplayacak. Dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, sıcaklıkların düşmesi ile birlikte İstanbul da dahil olmak üzere kara dönüşecek. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.

7 MART 2022 HAVA DURUMU

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde gün içerisinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Kuzey Ege ve zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

7 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

EN GÜÇLÜ MART KARI GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yoğun kar uyarısında bulundu. Ökten, "İstanbul'da Perşembe günü tüm gün kar var. Cuma günü sıcaklıklar daha da düşüyor ve kar devam edecek. Mart 1987'den sonra bugüne kadar gelmiş olan en güçlü Mart karı. Vatandaşlar ve yetkililer tedbirli olsun..." ifadelerini kullandı.

Günlerdir kar uyarısı yapan Ökten şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da kar Perşembe lapa, Cuma küçük taneli, Cumartesi tipi şeklinde olacak. İstanbul'da Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri lapa lapa yoğun kar var... Bu sistem kesinlikle 1987 Mart sistemi gibi değil. O sistem 3 - 13 Mart arasında etkili oldu. Kıyaslanamaz. Bu gelen 1987'den sonraki en güçlü Mart sistemi..."

7 Mart - 11 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

Meteoroloji yoğun kar için tarih verdi Meteoroloji çok sayıda il için kar yağışında bulunurken 2 güne dikkat çekti. Hafta başından itibaren sıcaklıklar düşecek ve Türkiye yeni yağışlı havanın etkisine girecek. İstanbul'da da ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı yeniden etkisini gösterecek.