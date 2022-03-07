Türkiye Gazetesi

Baharın gelmesiyle birlikte leyleklerin Avrupa yolculuğu başladı. Avrupa’ya ulaşmaya çalışan leylekler Arnavutköy’de mola verdi.

Soğuk havanın da etkisiyle Arnavutköy’e bağlı Dursunköy ve Sazlıbosna Mahallelerindeki alana inen leylekler, birkaç günlük molanın ardından yolculuklarına devam edecek.

1 MİLYONA YAKIN LEYLEK GEÇİYOR

Her yıl Mart ayında gerçekleşen göç yolculuğu sırasında İstanbul’da 1 milyona yakın leylek geçiyor.

Tekirdağ’a konan leylek, uçmayı unuttu Yaklaşık 9 ay önce sürüsünden ayrılarak Tekirdağ’a konan leylek, uçmayı unuttu. Yolda ve sokaklarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan leylek uçmuyor

Şehir hayatına alışan leylek, sürüsünü unuttu Tekirdağlı oldu Göç yolundaki sürüsünden ayrılarak Tekirdağ esnafına sığınan leylek, şehir hayatına alışınca sürüsünü unuttu. Esnafın çocuğu gibi baktığı leylek insanların arasında yaşıyor.