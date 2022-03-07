Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son yağan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 133 santimetreden 141 santimetreye yükseldi.

Hava sıcaklığının bugün en düşük 1, en yüksek 2 derece olması tahmin edilen Uludağ’da, kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi ve sıcaklıkların sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Uludağ’da adım atacak yer kalmadı Sömestri tatilinin son günlerinde Uludağ’da adım atacak yer kalmadı. Çocuklar, tatilin bitimine saatler kala karın keyfini doyasıya çıkardı.

Tipi ve soğuk dinlemediler! Uludağ'a tırmandılar İstanbul’dan Bursa’ya gelen iki bisikletçi genç; tipi ve soğuğa aldırış etmeden Uludağ’a tırmandı.