Türkiye Gazetesi

Eskişehir Afyon karayolu 54. kilometresinde Sarıbayır köyü yakınlarında kaza meydana geldi. Ercan A. idaresinde işçi otobüsü ile otomobil, iddialara göre hatalı sollama sebebi ile kafa kafaya çarpıştı. İki araç da yol kenarındaki tarlaya sürüklenirken, kazada, otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3’ü olay yerinde hayatını kaybetti.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 1 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZAYA GİDEN AMBULANS YOL KENARINA DEVRİLDİ

Kaza yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayın ilk anlarında yaralıları kurtarmak için gönderilen itfaiye aracı ise kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İtfaiye aracında bulunan 2 personel de hafif yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’ne gönderildi.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanmıştı, ölüm haberi 14 gün sonra geldi Antalya'da 14 gün önce meydana gelen kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tünel çıkışında feci kaza: Ölüler var Malatya'da tünel çıkışı araç kontrolünü kaybeden şoförün beton bloklara çarpması üzerine meydana gelen feci akzada 2 kişi hayatını kaybetti.