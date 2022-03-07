Türkiye Gazetesi

Afrika’da bir köyde yaşanan olay herkesi büyük şaşkınlığa uğrattı. Görüntülerde kuluçkaya yatan bir ördek köylüler tarafından takip edilerek kayıt alındı. Yumurtaların çıkma zamanına doğru ördeğin yuvasına giden köylüler, gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı.

ÖRDEK YUMURTASINDAN ÇIKANI GÖREN ŞAŞIRIP KALDI

Yumurtada ördek olması beklenirken ördek yavrusu yerine timsah yavrusu çıktı. Ne yapacaklarını şaşıran köylüler, timsaha dokunmamaya karar verdi. Timsah ise hem ördek kardeşlerine ayak uydurması hem de ördeğe zarar vermemesi nedeniyle izleyenleri hayrete düşürdü.

Japonya’da kuş gribi alarmı: 3 bin ördek itlaf edilecek Japonya’nın Chiba eyaletinde kuş gribi vakaları görüldü. Tedbir amacıyla 3 bin ördeğin itlaf edileceği açıklandı.