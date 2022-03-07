Türkiye Gazetesi

İstanbullulara AKOM'dan kritik hava durumu uyarısı geldi. Mart ayının gelmesi ile birlikte havaların ısınacağı düşünülürken, yurda giriş yapan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası kar yağışını da beraberinde getiriyor. Bu akşamdan itibaren özellikle Marmara bölgesindeki illerde etkisini hissettirecek olan soğuk hava dalgası, önce sağanağı ardından da kar yağışını getirecek.

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada; Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının hafta ortasına kadar devam edeceği, kar yağışının etkili olması halinde Ocak ayındaki kar kalınlıklarına ulaşılabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

KAR KALINLIĞI UYARISI

AKOM'dan paylaşılan bilgilere göre hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini artırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak olan soğuk hava dalgasının havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor. Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor.

TÜM HAFTA ETKİLİ OLACAK

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden Marmara bölgesine giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8 derece) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0 dereceler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor. AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışla havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi.

7 Mart - 11 Mart hava durumu tahmin haritası

EN GÜÇLÜ MART KARI GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yoğun kar uyarısında bulundu. Ökten, "İstanbul'da Perşembe günü tüm gün kar var. Cuma günü sıcaklıklar daha da düşüyor ve kar devam edecek. Mart 1987'den sonra bugüne kadar gelmiş olan en güçlü Mart karı. Vatandaşlar ve yetkililer tedbirli olsun..." ifadelerini kullandı.

Günlerdir kar uyarısı yapan Ökten şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da kar Perşembe lapa, Cuma küçük taneli, Cumartesi tipi şeklinde olacak. İstanbul'da Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri lapa lapa yoğun kar var... Bu sistem kesinlikle 1987 Mart sistemi gibi değil. O sistem 3 - 13 Mart arasında etkili oldu. Kıyaslanamaz. Bu gelen 1987'den sonraki en güçlü Mart sistemi..."

Meteoroloji haritayla uyardı: Türkiye beyaza bürünecek (7 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre bugün yurdun batı bölgelerinde etkisini hissettirecek olan soğuk hava ve sağanak yağış, ilerleyen günlerde yurdun tamamına yayılacak ve kara dönüşecek. Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'da sıcaklıkların sıfıra düşmesi bekleniyor.