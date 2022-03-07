Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Efeler ilçesinde koruyucu tulum giyen 3 kişi 65 yaşındaki kadına sabah saatlerinde dehşeti yaşattılar. S.A sabah evinde yalnız otururken bri anda kapısı çalındı. Megafondan yaşlı kadına seslenen şahıslar ilaçlama için geldiklerini söyleyerek apartman kapısını açtırdı. Yaşlı kadının dairesinin bulunduğu kata çıkan ve üzerlerinde korona virüse karşı koruyucu beyaz tulum ve maske bulunan 3 şahıs kadına evde ilaçlama yapacaklarını söyleyerek eve girdi.

ELLERİ, AYAKLARI VE AĞZINI BANTLAYARAK EVİ ALT ÜST ETTİLER

İçeride elektrikli bir alet çalıştırarak odayı dezenfekte ettiklerini belirten şahıslar S.A'ya diğer odaya gitmesini söyledi. Evin salonuna geçen yaşlı kadına aniden saldırarak ellerini ve ağızlarını bağlayıp, bağırmaması için ağzını bantlayan şahıslar evde değerli eşya aramaya başladı. Evde yarım saat kadar kalan 3 şahıs evin altını üstüne getirdi ve ardından yaşlı kadının ellerini ve ağzını çözdü.

KOCASIYLA TEHDİT ETTİLER

65 yaşındaki kadını tehdit eden şahıslar kadına olayı kocasına anlatmamasını söyleyerek, “Bu olayı sakın kocana anlatma, yoksa kocanı öldürürüz” diyerek tehdit etti. Kadına tehditler savurup korkutan ve kabusu yaşatan 3 şahıs daha sonra evden hızla çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Aydın'da tulum giyerek ilçalama yapan görevlilerin kılığına giren üç hırsız yaşlı kadıın evine girdi ve kadının ellerini, ayaklarını ve ağzını bantlayarak evin altını üstüne getirdiler.

KARDEŞİ VE ENİŞTESİ BULDU

Yaşlı kadın, telefonla arayıp kendisine ulaşamayınca sağlık durumundan şüphe ederek eve gelen ablası ve eniştesine korku ve panikle kapıyı açarak konuyu anlattı. Kardeşini sakinleştiren Zehra Çapur hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de evden çalınan herhangi bir şeyin olup olmadığını belirlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı.

'ÇOK KORKMUŞ VE PANİKLEMİŞTİ'

Kardeşine telefonla arayıp ulaşamadıklarını ve sağlık durumundan şüphe duyarak eve geldiklerini söyleyen abla Zehra Çapur, "Biz bugün eşimle birlikte hastaneye gidecektik. Kardeşime de uğramak için kendisine telefon açtık ama defalarca aramamıza rağmen telefonuna cevap vermedi. Sonrasında kardeşimin eşi de beni arayıp kardeşime ulaşamadığını söyleyince sağlık durumundan şüphe ederek eve geldik. Otomobilimizi park ettiğimiz sırada kardeşim telefonunu heyecanlı bir ses tonu ile açarak konuyu anlatmaya çalıştı. Biz de apartmanın önünde olduğumuzu söyledik ve hemen eve çıktık. Çok korkmuş ve paniklemişti." dedi.

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