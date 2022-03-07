Isparta'nın Çünür Mahallesi’nde inşaat halindeki yeni otogarda olay meydana geldi. 30 yaşındaki Alican Ö. inşaatta cansız halde bulundu. Bulan kişiler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine giden ekipler yapılan ilk incelemede Alican Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
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