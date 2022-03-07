Türkiye Gazetesi

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan dört çocuk annesi Remziye Yücel (46), dün sabah işe gitmek üzere İmamağa Mahallesi, 1975. Sokak'taki evinden çıktı. Yolda yürüdüğü sırada boşanma aşamasında olduğu kocası Zeynal Yücel, arabayla yanına yaklaştı. Şahıs, elinde pompalı tüfekle araçtan indi, ardından karısına ateş etti. Başından vurulan kadın, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan arabasına binip kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Remziye Yücel, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis ise zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şehir giriş çıkışlarında uygulama yaptı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli, bir süre sonra polise teslim oldu. Bu arada, olay yerinde kadının çantasının tellere asılı vaziyette kalması dikkat çekti.



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