Türkiye Gazetesi

İzmir'in Karabağlar ilçesi Muammer Akar Mahallesi'nde Özge Sağduyu'nun işlettiği çocuk giyim mağazasına sabaha karşı kapüşonlu iki kişi girdi. Şüpheliler, iş yerinden dizüstü bilgisayar ve Aydın'da yaşayan SMA Tip-1 hastası İkra Deniz'in tedavisine katkı sağlamak için konulmuş bağış kumbarasını çalarak kaçtı.

Sağduyu, sabah saatlerinde geldiği dükkanında hırsızlık yapıldığı fark edince durumu polise bildirdi. Ekiplei, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, zanlıların peşine düştü.



SMA hastası küçük Mustafa’nın tüm cihazları yangında kül oldu Antalya'da yürek yakan bir haber geldi, 3,5 yaşındaki SMA hastası Mustafa'nın kullandığı tüm cihazlar evlerinde çıkan yangına kül oldu.



SMA hastasının kaleminden... Ece’nin Küçük Hayalleri 16 aylıkken SMA teşhisi konan Ece Boyacıoğlu’nun çizimleri ve hayalleri, SMA hakkındaki tüm bilgilerle derlenerek ortak bir çalışmayla kitaplaştırıldı.