Türkiye Gazetesi

Adana Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde oturan bir çocuk babası Mustafa Güven, 6 Şubat 2018’de ortadan kayboldu. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Güven, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Güven’in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte Nazmiye Güven ile babası Ahmet Demirci’nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine kadın takibe alındı, anaokulunun müdürü Ramazan Ö. (42) ile ilişkisi olduğu belirlendi. İkilinin 2014 yılından beri birlikte olduğu öğrenildi. Bu bilgi sonrası polis 28 Ocak 2021 tarihinde şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken Demirci, polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede öldü.

KAN DONDURAN İTİRAF

Sorgusunda her şeyi itiraf eden Güven "Kocam onu aldattığımı düşünerek sürekli kavga çıkarıyordu. Olay günü yine tartıştık. Aynı apartmanda oturan babam yukarı çıktı ve tabancayla Mustafa Güven’i öldürdü. Cesedi 3 gün boyunca banyoda sakladık. Daha sonra torbaya koyup otomobille Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’ne götürdük. Burada ormanlık alana attık" dedi. Adliyeye sevk edilen Nazmiye Güven tutuklandı. Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bu arada, maktulün telefonundan karısına ve kardeşi Latif Güven’e 'Ben çalışmak için yurt dışına gidiyorum. Beni aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum' şeklinde mesaj atıldığı tespit edildi. 22 Şubat'ta Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkan kadın, mesajı atanın da cinayeti işleyenin de babasının olduğunu söyledi. Mahkeme, Nazmiye Güven’in beraatına karar verdi.

"BABASI KIPIRDAYAMIYORDU BİLE KARDEŞİMİ NASIL VURACAK?"

Kardeşi ölen Fadime Tabak, bu karara itiraz etti. Tabak "İlk ifadesinde mesajı ben yazdım dedi. Mahkemede ise 'mesajları babam yazdı' diye değiştirdi. Sürekli benim kardeşimi kötüledi. Benim kardeşim hiç kötü biri değildi. Bunu dostuyla yakalamıştı. İlk mahkemede çıktı. Bütün suçu babasının üstüne attı. Babası 73 yaşında ve adam kıpırdayamıyordu. Öyle bir insan benim kardeşimi nasıl öldürecek? Adam zaten gözaltına alınırken hayatını kaybetti. Öldüğü için bütün suçu onun üzerine attı" diye konuştu.

"BABAM KARDEŞİMİN KAHRINDAN ÖLDÜ"

Kardeşinin cesedinin atıldığı yere her hafta gittiğini söyleyen Tabak "Orada eşimin hobi bahçesi var. Baktığım zaman içim kan ağlıyor. Kardeşimi kayınpederi öldürmedi. Ahmet Demirci’nin kendi akrabaları bile 'o adam öyle bir şey yapmaz' diyor. Nazmiye’nin, cesedin atıldığı yerde telefon sinyal kaydı bulundu. Nazmiye ve kardeşleri, cesetle Adana’yı dolaşmışlar. Sinyallerde gözüküyor. Kardeşimi atacak yer aramışlar, gömdükleri için cesedi bulunmuyor. Kardeşimin bir mezar yeri olmasını istiyorum. Saçının bir teli bile bulunsa razıyım. Babam kahrından öldü" ifadelerini kullandı.



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