Meteoroloji uzmanları uyarmıştı, soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı. Bölgede etkili olan sağanak, Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde yerini kara bıraktı. Sürücüler, kar yağışı nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor. Kara yolları ekipleri, güzergahlarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor. Trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı geri dönüyor Yurt genelinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Bolu Dağı geçişinde yerini kar yağışına bıraktı.