Türkiye Gazetesi

Adana Merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı kadın canından oldu. A.B. idaresindeki 01 T 2222 plakalı ticari taksi, Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz belirlenemeyen kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü A.B. ise gözaltına alındı.



Yolun karşısına geçmek istedi, korkunç bir şekilde can verdi Konya’nın Seydişehir ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki adam otomobil çarpması sonucu korkunç bir şekilde can verdi.



Yolun karşısına geçmek isterken öldü Kırıkkale'de 68 yaşında olduğu öğrenilen yaşlı adam, karşıda karşıya geçmek istediği esnada bir otomobilin çarpması üzerine hayatını kaybetti.