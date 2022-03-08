Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Serik ilçesinde apart otel sahibi yaşlı adam, söz konusu apartta konaklayan kız öğrenciler tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

APARTTA KALAN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de kız yurdu apartında kalan müşteriler, Kemal Özcelik'i ofisinde hareketsiz şekilde görünce durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 62 yaşındaki Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öztürk'ün cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin araştırılması için cenaze daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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