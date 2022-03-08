Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve yazarımız Batuhan Yaşar’ın vefatı bütün sevenlerini üzüntüye boğdu. Kardeşi Talha Yaşar ile aile dostu ve eski mesai arkadaşı Mehmet Salih Arvas, Batuhan Ağabey’i ve son bir yıldır ağırlaşan hastalık sürecini anlattı. 2013 yılından bu yana ağabeyinin hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Talha Yaşar, tedavisine ilişkin şunları kaydetti: Süreç çok zorlu geçti. Birazcık kendine geldikten sonra benden toprak kap istedi. Onunla teyemmüm ederek namazlarını kılmaya çalıştı. 4,5-5 ay önce eli kalem tutabiliyordu. Benden kâğıt istedi. ‘Ağabey, ne yapacaksın?’ diye sordum, ‘Vasiyetimi yazacağım’ dedi. Vasiyetini yazdı. Vasiyetindekilerin hepsi yerine getirildi. Bağlum’a defnedilmek istemişti. ‘Evde büyük zatların kabirlerinden toplamış olduğum topraklar var, onu mutlaka getirin’ demişti. Onlar yerine getirildi. Hastalığıyla çok mücadele etti. Doktorlar ‘Biz olsak bu kadar dayanamayız’ dediler. Elleri, ayakları artık tutmuyordu, kendi kendine fizik tedavi yapmaya çalışıyordu, yılmadı. Belki de 32 aylık oğlu Ömer’e kavuşmak için mücadele ediyordu ama takdir-i ilahi bu kadarmış.

GÜLER YÜZLÜ VE KİBAR...

Aile dostu ve eski mesai arkadaşı Mehmet Salih Arvas ise Batuhan Yaşar’ın ardından şunları anlattı: Ömrünü Türkiye gazetesinin okunmasına adayan bir adamın oğluydu. Kendisi de öyleydi, kuruma gönülden bağlıydı. Güler yüzlü, kibar, beyefendi bir insandı. Her Müslüman gibi düzgün itikatlı, ibadetlerine sadık, devlete bağlı, bayrağa saygılı bir insandı. Mesleğini seven bir gazeteciydi. 35 yıllık bir arkadaşlığımız vardı. Batuhan Yaşar, gazeteciliğinin yanı sıra şehir hastaneleri yokken Van’dan, Hakkâri’den, Doğu Anadolu’dan, taşradan gelen hastalarla ilgilenirdi. Odasına gelenin derdine çare olmaya çalışır, çare olamasa bile sevindirerek gönderirdi. Bu önemli bir özelliğiydi.

DÖRT AMELİYAT GEÇİRDİ

Arvas, Yaşar’ın hastalık süreci ile ilgili de şunları anlattı: Batuhan Yaşar’ın kendi yazısında da var. O cıva, savunma sistemini bitirdi. Birkaç kere iyileşti ve görevinin başına geldi ise de zayıfladı, eridi. Dört ameliyattan sonra göğsünü yardılar, içindeki cıvayı temizlemek için... Bulabildiklerini aldılar, üç defa kanı sıfırlandı, taze kan verildi, sonra düzeldi. Esas üzücü olan; son dokuz aylık yoğun bakımda sadece üç gün çorba içebildi. Sağlığı düzelir gibi oldu, çok da ümitlenmiştik. Sonra bir düzeldi, bir bozuldu. Yatağında kiremitle teyemmüm abdesti alıyordu, öyle namaz kılıyordu. Son iki ay, sadece babası, annesi, kardeşi ve hanımı görmek için gidiyordu, konuşma yoktu. İç organları iflas etti. Devlet erkânı da onun sağlığıyla çok yakından ilgilendi ama takdir-i ilahi...

TÜRKİYE GAZETESİ SEVGİSİ BABASI SAMİ YAŞAR'DAN ALDIĞI MİRASTI

Oğlunun cenazesinde metanetiyle örnek olan baba Sami Yaşar’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere binlerce kişi taziyede bulundu. Gazetemizin emektar isimlerinden Sami Yaşar ağabey, gönüllerde taht kuran evladı Batuhan Yaşar’ın yetişmesindeki en önemli isimdi.

GAZETE DAĞITIMIYLA BAŞLADI

Talha Yaşar “Ağabeyim, tuttuğunu koparan bir insandı. Gazete dağıtıcılığıyla başladığı meslekte zirveye kadar çıktı. Binlerce insana yardımcı oldu, çalıştığı camiaya çok faydalı işler yaptı. İşine âşık birisiydi. Yattığı yerden imkânları dâhilinde her şeyi kontrol etmeye çalıştı” dedi.

HASTANEDE BİLE GÜNDEMİ TAKİP ETTİ

Ağabeyinin kendisine hastanede gündeme ilişkin ne olup bittiğini sorduğunu anlatan Talha Yaşar “Anlatabildiğim her şeyi anlatırdım, onları duymak hoşuna giderdi. Her şeyi duy- mak ve öğrenmek isterdi. Hastanede bile boş durmaz dünya gündemini takip ederdi” dedi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Merhum Batuhan Yaşar için taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Yaşar’ın eşi Dilek Yaşar’ı arayarak taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Sabır diliyorum. Hastalıktan çok çekti. Allah’ım cennetinde buluştursun sizi” dedi. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Yaşar için ailesine ve İhlas Medya’ya taziyede bulundu.