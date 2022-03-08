Türkiye Gazetesi

Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yerini kar yağışına bırakıyor. Meteoroloji, yurt genelinde hafta sonuna kadar soğuk havaların etkili olacağını, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Bugün Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak beklenirken, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da ise kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

SAĞANAK YERİNİ KARA BIRAKACAK

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle hafta boyunca azalarak kuzey, iç ve batı bölgelerde, hafta sonunda ise yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlaması beklenen yağışların, hafta ortasından itibaren kuzey ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

8 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

METEOROLOJİ'DEN ÜÇ BÜYÜK KENTE UYARI

Meteoroloji'den Ankara, İstanbul ve İzmir ile ilgili uyarı geldi. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte büyük kentte etkili olacak yağışların hafta sonuna dek sürmesi bekleniyor.

Ankara'da yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde hafta boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden gününden itibaren hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de yağışların Perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Çarşamba gününden itibaren 6 ilâ 8 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi ve haftanın ikinci yarısında gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 6 derece dolayında olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SON 35 YILIN EN KUVVETLİ YAĞIŞI OLABİLİR

İstanbul'da hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, Çarşamba günü yüksek kesimlerde, Perşembe günü il genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, önümüzdeki hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kademeli olarak azalacak olan hava sıcaklıklarının, hafta ortasından sonra mevsim normallerinin 6 ilâ 8 derece altına düşmesi bekleniyor.

Bu sene ocak ve şubatta yoğun kar yağışı alan Türkiye, yarından itibaren Sibirya soğuk havasının etkisine girecek. Uzmanlar, 1987'den sonra en güçlü karın yağacağını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yarın gece karla karışık yağmur, perşembeden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir" uyarısını yaptı.

8 Mart - 12 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, kuzey ve doğu çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Meteoroloji haritayla uyardı: Türkiye beyaza bürünecek (7 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre bugün yurdun batı bölgelerinde etkisini hissettirecek olan soğuk hava ve sağanak yağış, ilerleyen günlerde yurdun tamamına yayılacak ve kara dönüşecek. Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'da sıcaklıkların sıfıra düşmesi bekleniyor.