Türkiye Gazetesi

Tuzla’nın Aydınlı Mahallesinde dün saat 19.00 saatlerinde 4 katlı binanın çatısında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevre esnaf durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Bunun üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri olumsuzluk olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimsenin yaralanmadığı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar oluşurken, çatının alevlere teslim olduğu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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