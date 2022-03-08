Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" bilgisine yer verildi.

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.