Türkiye Gazetesi

Sabiha Gökçen Havalimanı’na giriş çıkış yapan yüzlerce yolcuyu almak için gelen taksi sürücüleri havalimanı kahyaları nedeniyle zor anlar yaşıyor. Havalimanı taksicileri dışında diğer taksicilerin yolcu alımına izin vermeyen kahyalar nedeniyle yolcular uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Havalimanı taksilerinin yeterli olmadığı havalimanında dışarıdan gelen taksi sürücüleri yer yer sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalıyor. Öte yandan bir taksi sürücüsünün kahyalar tarafından darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi şoförleri, havalimanı kahyalarının dışardan gelen taksilerin yolcu almalarına izin vermeyerek havalimanı yolcusunu dakikalarca kuyrukta beklettiklerini dile getirdiler.

YOLCUYU DA TAKSİCİYİ DE DARP EDİYORLAR

Yaşanan olaylara ilişkin konuşan taksici esnafı Cemal Ufak, “Yolcumuzu havalimanına bıraktıktan sonra uygulama üzerinden taksi arayan yolculardan bize çağrı geliyor. Bu yolcuları almaya çalıştığımızda durak kahyalarının tehditlerine maruz kalıyoruz. Düşünsenize burası uluslararası bir havalimanı yabancı turistler uygulama üzerinde bizi çağırıyorlar ama biz kahyalar yüzünden hizmet veremiyoruz. Yolcuyu almak istediğimizde ise olay darp edilmeye kadar gidiyor. Nitekim yakın zamanda bir arkadaşımız kahyalar tarafından darp edildi. Bunlar uluslararası bir havalimanında yaşanmaması gereken şeyler. Taksi sürücüsünün yanı sıra uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalan yolcu da mağdur oluyor. Yolcu sesini çıkarsa yolcuyu dahi darp ediyorlar. Bu konuya bir çözüm getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Taksim metro istasyonu hizmete kapatılacak Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattı bugün 13.00'ten itibaren hizmete kapatılacak.