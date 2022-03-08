Türkiye Gazetesi

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü birinci sınıfta okuyan 20 yaşındaki Rabia Kallı 6 Mart günü İstanbul Caddesi’nde kendisine havlayan sokak köpeklerinden korkarak yola fırladı. Genç kıza otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÖPEKTEN KAÇAN KIZA OTOMOBİL ÇARPTI

Genç kızın babası Emin Kallı, gazetecilere kızının köpekten korktuğu için yola sıçradığını ve trafik kazasında yaralandığını öğrenince Muğla'dan Isparta'ya geldiğini söyledi. Köpeklerin tehlike arz ettiğini dile getiren Kallı, "Kızım yoğun bakımda. Köpekleri severiz ama aileleri ciddi şekilde üzmeye başladı." dedi. Kallı'nın kaza sırasında yanında olan arkadaşı Hilal Topçu ise kentte başıboş hayvanların çok saldırgan olduğunu, arkadaşının köpek sesiyle yola çıktığını ifade etti.

Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Pelin'den kahreden haber Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra Pelin Pınar'dan üzücü bir haber geldi. Küçük kızın, ezilen bacağı kesildi.