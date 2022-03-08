Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Temsilcimiz Batuhan Yaşar’ın vefatı sebebiyle İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’e taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile birlikte Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan, Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç ve TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki de hazır bulundu.

Sevenleri Batuhan Yaşar'ı anlattı: Herkesin derdine çare olmaya çalışırdı “Sevgisinde samimiydi, çok merhametliydi. Taşradan gelen hastalarla kimin ne derdi varsa yakından ilgilenirdi. Odasına girenin derdine çare olmaya çalışır, çare olamasa bile mutlaka moral vererek gönderirdi.”

Batuhan Yaşar'ı dualarla uğurladık İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar dün akşam tedavi gördüğü hastanede Hakk’ın rahmetine kavuştu. Yaşar, Keçiören Bağlum Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.