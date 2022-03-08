Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin özellikle Çarşambe ve Perşembe günü için kar yağışı uyarısı yaptığı Marmara'da yağış erken başladı. Balıkesir’in Havran ile Edremit, Çanakkale'nin ise Yenice ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağışı beklenenden önce gelidi.

KAR LASTİĞİ VE ZİNCİR UYARISI

Hafta ortasında beklenen kar yağışı Kazdağları'na erken gelince 'Edremit-Yenice Karayolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Karla kaplı yolda ilerleyemeyen sürücüler yol kenarlarında park ederek ekiplerin yolları açmasını beklediler. Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri ise bölgede çalışmalara başladı.

Yetkililer, bölgede zorunlu olmadıktan sonra sürücülerin bu yol kesimini kullanmamaları, kullanacak sürücülerin ise kar lastiği ve zincir bulundurmadan yola çıkmamaları gerektiğini ifade ettiler.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda (8 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre özellikle batı bölgelerde dün etkisini hissettirmeye başlayan sağanak yağışlar bugün yurt geneline yayılacak. Sıcaklıklar düşecek, yağışlar Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.