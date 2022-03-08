Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 13 Ağustos 2020'de 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşen 17 yaşındaki Duygu Delen öldü. Evde bulunan erkek arkadaşı Mehmet K. (20) tutuklandı. Şüpheli hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle dava açıldı. Ancak 16 Haziran 2021'de "ev hapsi" kararıyla tahliye edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Bunu değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, şahıs hakkında yeniden gözaltı karar verdi. Ardından sanık, 22 Haziran 2021'de tekrar cezaevine girdi.



4 Mart'ta görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" ve "Cinsel istismar" suçundan beraatına, "hakaret" suçundan 1.800 lira para cezasına, "konutta yağma" suçundan ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın hükümle birlikte tahliye edildi.

Bir üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılamanın yapıldığı 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bütün delillerin değerlendirilerek hüküm verildiğini belirtti. Sanığın daha önce verilen adli kontrol kararına uyduğu, kaçma şüphesini gösteren herhangi bir emarenin bulunmadığını belirten mahkeme, savcılığın itirazını reddetti.



Duygu Delen ölümüyle ilgili yeni gelişme: Adli Tıp Üst Kurulu'nun raporu hazır Gaziantep’te erkek arkadaşının balkonundan düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Üst Kurulu raporunu hazırladı. Mahkemeye sunulan raporda Duygu Delen’in balkondan düşmeden önce canlı olduğu tespiti yer aldı.



Duygu Delen davasında beklenen rapor geldi Gaziantep'te geçtğimiz yıl tartıştığı erkek arkadaşının evindeki balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporunu hazırladı. Delen’in düşme anında canlı olduğu belirtilen raporda, kolda ve bacakta tespit edilen morlukların da zemine çarpmayla oluşabilecek nitelikte olduğu aktarıldı.