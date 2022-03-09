Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre silahını temizleyen bir kişi silahın ateş alması sonucu kızı ve yeğenini vurdu. Yaralılar hemen hastaneye yetiştirilirken, silahı temizleyen M.K. ise gözaltına alındı.



YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K. tarafından temizliği yapılan ruhsatsız silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler nedeniyle M.K.'nin kızı Z.D. (23) karnından, yeğeni M.D. (18) ise bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Manisa Şehir Hastanesine sevk edilirken, karnından yaralanan Z.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Silahı temizleyen M.K. ise gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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