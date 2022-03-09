Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt geneli çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimler ile yarın zamanla kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

THY BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Perşembe günü beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul’da her iki havalimanında da uçuşların etkilenmesi bekleniyor. İlk uçuş iptali THY'den geldi.

Türk Hava Yolları uçuşlarını iptal etti. THY tarafından yapılan açıklamada "Yolcularımızın dikkatine; 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" denildi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Ankara: Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5

İzmir: Çok bulutlu 10

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 16

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 14

Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor 58

Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor 7

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 12

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 10

İSTANBUL'DA ÖNEMLİ TOPLANTI

İstanbul'da bugün akşamdan itibaren beklenen soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili de "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'da yoğun kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

İçişleri Bakanlığının kış tedbirleri genelgesi doğrultusunda kurumlarla iş birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümünü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar. Akıl, istişare ve bilimin ışığında alınan tüm kararları gerek medyamız gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İBB AKOM, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyol Müdürlüğü, ICA, İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı işletmeleri ile Kızılay temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da alacakları tedbirleri anlattı.

Lapa lapa kar yağdı: Okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı sonrası hayatın zorlaştığı Bitlis'te valilik eğitime bir gün ara verme kararı aldı.

Gece saatlerinde başlayacak: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Konya'da yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu, Antalya’nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Söz konusu yapışların gecenin ilk saatleri ile birlikte başlayacağı öngörülüyor.