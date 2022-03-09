Türkiye Gazetesi

Hatay’da eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Geçen yıl 15 Aralık’ta 37 yaşındaki eski kız arkadaşı G.Ç.T’yi yüzüne kızgın yağ dökerek yaralan tutuklu sanık 34 yaşındaki Mustafa Resul E. İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanığın savunması alındı, avukatlar da dinlenildi. Mahkeme hakimi, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi G.Ç.T'nin avukatı Mehtap Sert, müvekkiline yapılan eylemlerle ilgili sanık hakkında "eziyet" suçlamasıyla dava açıldığını söyledi.

ESKİ SEVGİLİSİNİN YÜZÜNE KIZGIN YAĞ ATAN CANİ TAHLİYE EDİLDİ

Sanığın tahliye edildiğini belirten Sert, "Yargılama bitmedi, devam ediyor. Sadece tahliye oldu. Adli Tıp Kurumundan kati rapor bekleniyor. Ayrıca savcılık 'nitelikli istismar' suçundan dolayı kadının beyanından farklı bir delil olmadığı için takipsizlik vermişti, ona da itiraz ettik. Onunla ilgili de 'nitelikli istismar' suçundan da dava açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15 Aralık 2021'de G.Ç.T'nin yalnız yaşadığı eve giden eski erkek arkadaşı Mustafa Resul E. kadının yüzüne kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Erkek arkadaşının eve hapsettiği kadın 2 hafta sonra kurtuldu Aksaray’da erkek arkdaşı tarafından kaçırılarak 2 hafta boyunca bir evde alıkonunan genç kadını polis ve itfaiye ekipleri kurtardı. Kadının erkek arkadaşı gözaltına alınırken, evi de ateşe vererek yaktığı öğrenildi.