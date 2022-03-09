Türkiye Gazetesi

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İstanbul ve çevresi için "turuncu" alarm verdi, 4-5 gün boyunca kar yağabileceğini bildirdi. İstanbul'da gece yarısından itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olabileceği belirtildi. Ardından 10-14 Mart tarihlerinde bütün okullar tatil edildi ve kamu kurumlarında çalışanlar idari izinli sayıldı.

AFAD Hasdal Yerleşkesi'nde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi katılımıyla gerçekleştirilen "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" yapıldı. Toplantıya katılan Türk Kızılay, hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için profesyonel çalışanları ve gönüllüleriyle sahada mücadele edecek. Afet müdahale ekipleri ve gönüllü görevlendirmelerini yapan Kızılay, İstanbul ile çevre şehirler arasındaki bağlantı yolları olan Kuzey Marmara ve TEM Otoyolları üzerindeki beslenme planını oluşturdu.

Kuzey Marmara otoyolunda 21 noktada, TEM otoyolunda ise 14 noktada beslenme desteği sağlanması planlanıyor. Kızılay, ayrıca İstanbul özelinde ilk etapta 120 personel ve 150 gönüllü ile çalışmalarını yürütecek.

Gece saatlerinde başlayacak: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Konya'da yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu, Antalya’nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Söz konusu yapışların gecenin ilk saatleri ile birlikte başlayacağı öngörülüyor.



Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda (8 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre özellikle batı bölgelerde dün etkisini hissettirmeye başlayan sağanak yağışlar bugün yurt geneline yayılacak. Sıcaklıklar düşecek, yağışlar Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.