Türkiye Gazetesi

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan ve acil kalp nakli yapılması gereken 57 yaşındaki kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledilmişti. Dünyada bir ilk olan operasyon sonrası sağlığına kavuşacağı düşünüle hasta, operasyondan 2 ay sonra hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Usa Today’in haberine göre, 7 Ocak’ta naklin yapıldığı David Bennett’in sağlık durumu son günlerde kötüleşti. Maryland Üniversitesi Hastanesi, Bennett’in bugün öldüğünü ancak ölüm nedeninin henüz kesinleşmediğini duyurdu.

Hastane sözcüsü Deborah Kotz, ölüm saatinde tespit edilen belirli bir neden bulunmadığını, araştırmacıların Bennett’in ölümünü inceleyerek, araştırma sonuçlarını hakemli bir dergide yayımlayacaklarını kaydetti.

Kalp nakli ameliyatını yapan Dr. Bartley Griffith yaptığı açıklamada, Bennett’in sonuna kadar mücadele eden cesur bir hasta olduğunu, ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

BENZER DENEYLERE DEVAM EDECEKLER

Türler arası organ nakli uzmanı ve hastanın iyileşme sürecinde rol alan Dr. Muhammad Mohiuddin de yaptığı açıklamada, bağışıklık sistemi yeteri kadar bastırıldığında genetik olarak değiştirilmiş domuz kalbinin insan vücudunda iyi çalıştığını öğrendiklerini aktardı.

Mohiuddin, türler arası organ nakli konusunda iyimser olduklarını ve klinik deneylerini sürdüreceklerini vurguladı.

Kalp krizi geçmişi ve düzensiz kalp atışları nedeniyle insan kalbi nakledilemeyen Bennett’e 7 Ocak’ta, hücrelerinde aşırı hızlı organ reddinden sorumlu olan bir şekeri çıkarmak için gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbi nakledilmişti. İlk defa yapılan ve deneysel olan ameliyattan 3 gün sonra hastanın durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Geçen yıl eylülde New York'taki araştırmacılar, bu tür domuzların hayvandan insana nakiller için umut vaat edebileceğini öne süren bir deney yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.

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