Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir sitede henüz bilinmeyen nedenle cinnet getiren baba dehşet saçtı. Önce eşini ardından da 2 ve 7 yaşındaki çocuklarını katleden baba, ardından intihar etti.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN POLİSLER CESETLERLE KARŞILAŞTI

Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitedeki 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede oturan Bülent Aktaş, henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet geçirerek eşi Kader Aktaş ile birlikte çocukları Mehmet Ali (7) ve Ömer Asil (2) öldürüp intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri daireyi kontrol edince ailenin cansız bedeniyle karşılaştı. Daireye giren ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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