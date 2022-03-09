Türkiye Gazetesi

Erzurum’da 5 gün önce, akrabasına ait iş yerine giden 21 yaşındaki Emirhan Kurt, odun koyduğu sobayı tinerle yakmaya çalışırken kendisi yandı. Talihsiz gencin vücudunun farklı bölgelerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluştu. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alınan Kurt, parlama sırasında ateşin üzerine sıçradığını ve kıyafetlerinin tutuştuğunu söyledi.

Kurt, "Elbiseleri üzerimden çıkarırken elim ve yüzüm de yandı. Sonra kendimi dışarıdaki karlara atarak üzerimdeki yangını söndürmeye çalıştım." dedi.

“2 YIL ÖNCE DE SICAK SUDAN YANMIŞTIM”

Sobayı tinerle daha rahat şekilde yakabileceğini düşündüğünü belirten Kurt, "Parlama sonucu elim, yüzüm, kollarım, başım ve sırtımda derin yanıklar oluştu. 2 yıl önce sıcak sudan dolayı yine yanmıştım. Hastane imkanları ve doktorları çok iyi. Buradaki hizmetlerden memnunuz. İnsanlar patlayıcı şeylerden uzak dursun ve dikkatli olsun, benim başıma gelen başkasının başına gelmesin." diye konuştu.



Tinerle soba yakmak istedi: Hem kendini hem de arabayı yaktı Konya'da bir sanayide akşam saatlerinde soba yakmak isteyen genç, alevli sobaya tiner dökünce bir anda yanmaya başaldı. Alevler kısa sürede sobanın yanında bulunan araca sıçradı ve araç kullanılamaz hale geldi.



Sobayı tinerle yakan çocuk feci şekilde can verdi Diyarbakır'da 10 yaşındaki Doğan Gül, sobaya tiner dökünce alevler üzerine sıçradı. Gül, yanarak can verdi.