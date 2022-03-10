Türkiye Gazetesi

Sivas polisi 7 yıldır aranan kayıp adamın cesedini buldu. Talihsiz adamın başına gelenler korku filmlerini aratmadı. Olayla ilgili karısının ailesinden çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Gemerek ilçesinde yaşayan 1985 doğumlu Emrah Dinçer, 2015 yılında hayvancılık yapmak için Niğde’deki eşinin ailesinin yayına gitti. Bir süre sonra Dinçer ortalıktan kayboldu. Aradan geçen 7 yıla rağmen adamın izine hiç bir şekilde rastlanılmadı. 2018 yılında Gemerek ilçesi Emniyet Müdürlüğüne yapılan kayıp başvurusu üzerine Sivas polisi tarafından konu çok yönlü olarak araştırılmaya başlandı.

KORKUNÇ GERÇEĞİ TANIĞIN İFADESİ ORTAYA ÇIKARDI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüm Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Dinçer’in Niğde’de öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. A.Ö. isimli tanık Dinçer’in kayınbiraderleri İ.Ö. ve O.Ö. tarafından öldürülerek Niğde’de bulunan bir ahırın bahçesine gömdüklerini itiraf etti. İfade üzerine İ.Ö, O.Ö, A.Ö, H.Ö ve H.Ö gözaltına alındı.

CESEDİ LADAVRA KÖPEĞİ BULDU

Kadavra köpeği ile ahır bahçesinde yapılan arada Eva isimli köpeğin tepki vermesi üzerine beton zemin iş makinesi ile kırılıp kazıldı. Yapılan kazıda insan kemiklerine ve elbise parçalarına rastlanıldı. Gözaltına alınan 5 kişi Sivas’a getirilip sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

150 bin liralık otomobil için cinayet Adana'da 150 bin TL değerinde bir otomobil için arkadaşını öldürüp gömen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Cinayetten tutuklu 14 yaşındaki kızın yazdığı mektupla her şeyi ortaya çıkardı Bursa’da geçen yıl mayıs ayında 'yüksek sesle müzik dinleme' kavgasında Zeki Özezen´i tabancayla vurarak öldürme suçuyla yakalanan 14 yaşındaki kız çocuğu Ç.D. cezaevinde yazdığı mektupla her şeyi ortaya çıkardı. Ç.D.’nin ailesinin baskısıyla babasının suçunu üstlendiği öğrenildi.