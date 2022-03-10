Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da akraba iki aile arasında çıkan kız kaçırma meselesi tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 6 kişi yaralandı, evde mahsur kalan 10 kişi polis tarafından kurtarılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Olay, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Siyahlı ve Sancar ailesi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışmaya aile fertleri dahil olunca olay taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar ellerine geçeni fırlatırken olayda 6 kişi yaralandı.

Vatandaşlar, 112 Acil Servisi komuta merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.



Arbede sırasında bir eve sığınan 10 kişi polisin güvenliği sağlamasıyla tahliyeleri sağlandı. Polis ekipleri olayla ilişkili olduğu değerlendirilmesiyle çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Ekipler olayda kullanılan çok sayıda malzemeye el koyup soruşturma başlattı.

Mardin otogarında taşlı sopalı kavga, yaralananlar var Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki otogarda taşlı sopalı kavga çıktı. Öfkesine hakim olamayan iki tarafından tartışması polisin biber gazlı müdahalesi ile son buldu, yaralananlar var...

Taşlı sopalı miras kavgası! Şanlıurfa'da, miras yüzünden birbirine giren kardeşler; taşlar ve sopalarla birbirine saldırdı.

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Taşlı sopalı ev bastılar Diyarbakır’da kısıtlama saatinde park kavgası nedeniyle ev bastılar, 20 kişi yaralandı.

İki aile arasında silahlı taşlı sopalı kavga: 8 yaralı Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.