İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü.
Gece saatlerinde başlayacak: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Konya'da yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu, Antalya’nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Söz konusu yapışların gecenin ilk saatleri ile birlikte başlayacağı öngörülüyor.