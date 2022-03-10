Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden etkisini attırarak devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaştı. E-5 Güzelyurut mevkii Metrobüst üst geçit karla kaplandı.

PAZARCILAR KAR ALTINDA TEZGAH AÇTI

İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden yoğun olarak başlayan kar yağışı, işe giden vatandaşlara zorluk yaşattı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde Perşembe pazarında tezgah açmak isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı. Pazarcı esnafı yoğun kar yağışı altında tezgahlarını açmayla başladı.

Sabah erken saatte açtıklarını belirten Mehmet Yeni isimli pazarcı, “İşimiz zor, o yüzden ihtiyacımızı var ve erken saatte açtık. Yoğun kar yağışı var ama kar İstanbul’a lazım” diye konuştu.

ŞİŞLİ'DE KAR YAĞIŞI

Şişli’de yollar ve üst geçit karla kaplandı. Karla kaplanan yolda araçlar zor anlar yaşadı. Sabah işlerine gitmeye çalışan vatandaşların ise yağışa karşı hazırlıklı oldukları görüldü.

CEVİZLİBAĞ'DA ANİDEN BASTIRDI

İstanbul trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan Cevizlibağ'da aniden bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. E-5 Karayolu'nda trafik akışının sorunsuz devam ettiği, vatandaşların toplu araçlarını taşıma tercih ettiği görüldü. Vatandaşlar kar yağışı altında işlerine gitmek için metrobüs duraklarına gitmeye çalıştı. Aniden bastıran kar kameralara yansıdı.

ÇAMLICA TEPESİ BEMBEYAZ

Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezinde de kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle Çamlıca Tepesi ve binaların çatıları, yollar beyaza büründü. Çamlıca tepesinden boğaz yönüne yoğun sisin olduğu görüldü.

TAKSİM MEYDANI

Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Taksim'de de aynı manzara vardı. Taksim Meydanı karın etkisiyle beyaza büründü.

AVCILAR'DA LAPA LAPA YAĞDI

Avcılar’da lapa lapa yağan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Sabah işe gitmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Park halindeki araçların üzerleri karla kaplandığı görüldü.

ESENYURT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Beyaza bürünen Esenyurt dron ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde çatıların ve yol kenarlarının beyaza büründüğü, yolların ise açık olduğu görüldü.

İstanbul'da kırmızı alarm: 6 gün kesintisiz kar yağacak İstanbul'da kar yağışı başladı. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Ocak ayında megakenti felç eden tablo tekrar yaşanır mı endişesi var. Okullar tatil edildi, kamu personeline izin verildi. Metro ve Marmaray seferleri uzatıldı.

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı İstanbul Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.

Kar İstanbul'a giriş yaptı: Trafik yoğunluğu yüzde 72'e ulaştı Kar yağışının bugün itibariyle İstanbul'a giriş yapması üzerine trafik adeta felç oldu. Öyle ki öğleden sonra aralıklarla devam eden kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı.

Türk Kızılay, İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazır Türk Kızılay, İstanbul'da 4-5 gün boyunca sürmesi beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ve yağış için hazırlıklarını tamamladı.