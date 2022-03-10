Türkiye Gazetesi

Sivas-Malatya sınırı Yeşilkale köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi. Zonguldak’tan Batman istikametine giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

20 KİŞİ YARALANDI

Kazada şoför, yedek şoför ve 18 yolcu olmak üzere 20 kişi yaralandı. üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 8’i olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya’da diğer yaralılar ise Sivas’ta bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altın alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ghezzal'a Sivas deplasmanında özel görevler Önder Karaveli, Cezayirli yıldızla yaptığı görüşmede gizli 10 numarasına, “Şut atmaktan çekinme, geçen sezonki gibi oyna” dedi