Türkiye Gazetesi

İstanbul’a yönelik yapılan yoğun kar uyarıları sebebiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Trakya’daki vatandaşlara çağrıda bulunarak, gelen araçların İstanbul’a girişine izin verilemeyeceğine dair duyuruda bulunmuştu.

Bunun üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri, Tekirdağ’dan İstanbul’a açılan tüm yollarda uygulama başlattı.

İstanbul’a geçiş yapmak isteyen araçlar geri çevrilirken, haberi önceden duyan bazı uzun araçlar yolda park ederek beklemeye başladı.

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı İstanbul Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.