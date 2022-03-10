Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kaza meydana geldi. Tırın sürücüsü kontrolünü kaybederek 7 araca çarptı. Zincirleme kazanın ardından araçların içerisinde bulunan 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kaza nedeni ile ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
Adana'da feci kaza: 1 kadın öldü Adana'da meydana gelen kazda yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Katliam gibi kaza! Servis otobüsü ile otomobil çarpıştı Eskişehir’de işçi servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya giden itfaiye aracının da takla atması sonucu 2 personel yaralandı.