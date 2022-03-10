Türkiye Gazetesi

Bursa'da bir çocuk parkında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Gece yarısı oyuncaklardan birinin tahta kısmında asıl halde bulunan kadının Bursa Adliyesinde çalışan bir hakim olduğu öğrenildi.

YÜRÜYÜŞ YAPAN KİŞİ FARK ETTİ

Gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana gelen olayda parkta yürüyüş yapan bir kişi, genç bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da bir çocuk parkında, Bursa Adliyesinde çalışan 25 yaşındaki hakime ait olduğu öğrenilen ipe asılmış bir ceset bulundu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Bursa Adliyesi'nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu tespit edildi. Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BURSA ADLİYESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Kadın hakim bugün Bursa Adliyesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından meslektaşlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

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