Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana gelen olayda Oktay H. (23) kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü’nün (24) evine geldi. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Oktay H. Mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü’ü defalarca bıçaklarken kendisini engellemeye çalışan Üzümcü’nün annesi İfakat Evcil'i (49) de karnından bıçakladı.

ANNE VE KIZ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Anne ve kızı olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Asya Pınar Üzümcü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evcil ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Emniyet güçleri, şüphelinin çevre illerine kaçma ihtimaline karşı birçok ilin emniyet müdürlüğüne bilgi verdi. Yapılan soruşturmada otomobilin Sakarya iline gittiği tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gökgöz mevkiinde kontrol noktası kuruldu. Şüpheli Oktay H. ve arkadaşı Alican V., D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde otomobille seyir halindeyken kontrol noktasını görüp paniklemesi neticesinde N.T. yönetimindeki 54 T 6025 plakalı taksiye çarptı. Meydana gelen kazada şüpheliler yaralanırken durum sağlık ekiplerine bildirildi.

NİŞAN HEDİYELERİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Yaralanan şüpheliler Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüphelilerin tedavilerinin ardından Bursa’ya sevk edildiği ve buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, nişanlısıyla anlaşamadıkları için ayrılmak istediklerini, ayrılırken de nişan için ve hediye için aldığı eşyaları geri istediği, genç kızın eşyaları geri vermek istememesi üzerine tartıştıklarını ve sonrasında nişanlısını ve kayınvalidesini bıçaklayarak kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

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