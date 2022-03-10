Türkiye Gazetesi

İstanbul Bağcılar’da Hamdi Altuntaş isimli vatandaş kendisine borcu olan akrabası Aziz Altuntaş’ın cenazesine katıldı. Cenaze sırasında imam helallik isterken "Hakkımı helal etmiyorum" diye tepki gösteren Hamdi Altuntaş, yakınlarının tepkisi ile karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CENAZEDE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM DİYE BAĞIRDI

Akrabasının kendisine 11 bin 500 dolar borcu olduğunu iddia eden Hamdi Altunbaş, "Ben müteahhitlik yapıyordum. Kendisi yedi yıl önce arsasını bana vermek istediğini söyledi. 11 bin 500 dolar benden nakit para aldılar. Daha sonra kendileri sözleşmeden vazgeçmek istediğini söylediler. Ben de paramı geri istedim ama sonra vereceklerini söylediler. Ben kabul etmedim ve iş mahkemeye düştü.

“BUNU BABAM VE KENDİM İÇİN YAPTIM”

Kendisine ‘akli dengesi yerinde değildir’ raporu almış. ‘Ben hiçbir şey hatırlamıyorum’ demiş. Ben sözleşmeyi yaptığımız gün ‘akli dengesi yerindedir’ diye rapor almıştım. Ben 7 yıldır bunu yapacağımı söylemiştim ve planlamıştım. Bu eylemi babam için ve kendim için yaptım. Çocukları bana mahkemeden vazgeçmemi parayı öyle vereceklerini söylediler. Mahkeme devam ediyor ve ben hakkımı sonuna kadar haram ettim. Pişmanlığım hiç yok, yine olsa yine yaparım” dedi.

Eşini 'annem koronavirüse yakalandı' diyerek terk eden eş ilk kez konuştu Adana’da müteahhit eşinin dolandırıcılıkla suçladığı Neslihan C. İlk kez konuştu. Eşinin onu dövdüğünü ve eşinin şiddetinden kaçarken de müşterek eşyalarını alarak evden ayrıldığını söyleyen genç kadın “Ben dolandırıcı değilim” diyerek asıl kendisinin enişteme 300 lira borcu var dedi.