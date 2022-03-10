Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Megakenti etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte Anadolu Yakasının çeşitli ilçelerinde de yoğun kar yağışı etkili olurken Pendik’te de lapa lapa kar yağdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yoğun kar yağışı altında zorlukla yürüdü. Öte yandan, Pendik ilçesinde ağaçların ve araçların üstleri, evlerin çatıları ile caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

YOĞUN KAR YAĞIŞI GELECEK

Nihat Yağcı isimli bir vatandaş, “Çok fazla kar yağacak diyorlar. Şu anlık trafiği felç edecek kadar kar yok. Tedbirlerimizi tabi ki aldık. Dışarı çıktığımızda eğer araçta kar lastiği varsa çıkacağız, yoksa da tedbirsiz çıkmayacağız” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu kar tedbirlerini açıkladı: 9 bin 500 personelimiz görevde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da alınan kar tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitime kar engeli: 19 ilde okullar tatil Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı nedeniyle 19 ilde ve bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

Kar yağışıyla birlikte kamyon ve tırların İstanbul’a giriş yasağı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrası İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın duyurduğu tır ve kamyonların megakente girişine ilişkin yasak devreye girdi. Sabah 04.00’ten itibaren kamyon ve tırların İstanbul’a girişi yasaklandı.