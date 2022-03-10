Türkiye Gazetesi

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu, kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Mehmet Eser (56) idaresindeki 42 DHJ 62 plakalı otomobil seyir halindeyken Dedemli Mahallesi yol ayrımı yakınında kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA KARI KOCAYI AYIRDI

Sürücü Mehmet Eser, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücünün eşi ise itfaiye, ilçe jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansla Hadim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Eser’in ilçeye bağlı Dolhanlar Mahallesinde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Adana'da feci kaza: 1 kadın öldü Adana'da meydana gelen kazda yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazada yaralanmıştı, ölüm haberi 14 gün sonra geldi Antalya'da 14 gün önce meydana gelen kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.