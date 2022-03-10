Türkiye Gazetesi

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir yolu üzerinde yer alan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yeniden başladı. Kar kalınlığının 15-20 santimi bulduğu yol saat 20.30 itibarıyla tır geçişlerine kapatıldı. Dün başlayan kar sabah saatlerinde etkisini azaltmıştı. Akşam yeniden bastırınca kar kalınlığı 15-20 santimetreyi buldu. Akseki merkezden itibaren başlayan kar yağışı Akseki’nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte buzlanma nedeni ile güvenlik açısından Akseki-Seydişehir karayolu uzun araçlara kapatıldı. Akseki Bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Ayrıca buzlanma nedeni ile de diğer araçların geçişine zincirli geçişlerine müsaade ediyor.



Kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.



Konya-Antalya yolu kardan kapandı Konya’nın Seydişehir ilçesindeki yoğun kar yağışı sebebiyle Seydişehir-Antalya yolu trafiğe kapandı.



Konya'daki feci kaza karı kocayı ayırdı Konya’nın Hadim ilçesinde meydana gelen kazada otomobil dereye uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti, yanında bulunan karısı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.