Türkiye Gazetesi

Dünya, susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Küresel ısınma yüzünden su kaynakları her geçen gün daha da azalıyor. Uzmanlar, herkesin su kullanımında daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Musluğa takılan bir aparat ise hem sudan hem de paradan tasarruf etmenizi sağlıyor

100 TL'LİK FATURA 50'YE DÜŞÜYOR

Eskişehir’de yaklaşık 20 yıldır tesisatçılık yapan Murat Doğan, bu aparatın işlevini anlattı. Musluğa basitçe takılan aparatların suyu daha tazyikli yaptığını söyleyen Doğan "Bu aparat sayesinde su daha çok akıyor gibi oluyor. Tazyiki ve basıncı arttırıyor. Suyun debisini ve kullanım miktarını da düşürerek yüzde 50 civarında tasarruf sağlıyor. Yani faturanız 100 TL geliyorsa bunu bütün musluklara taktığınızda 50 TL'ye düşer. Faturalarda normal su bedelinin yanında atık su bedeli de oluyor. Bu aparatlarla tasarruf yapıldığı zaman atık su bedeli de ona göre azalıyor. Aynı şekilde tasarruflu olan duş başlıkları da var" dedi.

20 TL'YE ALABİLİRSİNİZ

Vatandaşların bu konuda bilinçlenmeye başladığını aktaran Doğan, gelecek nesiller için tasarrufun şart olduğunu dile getiterek, şunları konuştu: Elektriğe zam gelince insanlar avizelerdeki bir ampülü kapamaya başladı. Artık kullanmadığı elektronik eşyanın fişini çekiyor. Bu şekilde faturayı düşürmeye çalışıyor. Suyu kullanırken de aynı şekilde davranıyorlar. Bu sene yağış oldu ama yine de dikkatli kullanmalıyız. Bu aparatları 20 ila 30 TL'ye satıyoruz. Uzun süre de dayanıyor.

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