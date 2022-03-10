Türkiye Gazetesi

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Akdeniz (22), İzmit'te kaldığı yurttan pazartesi akşamı ayrıldı. Uzun süre geri dönmeyince arkadaşları, Denizli'deki babası Erdal Akdeniz'i aradı. Oğlunun yanına gelmediğini söyleyen baba Akdeniz, İzmit'e gitti. Ardından jandarmaya kayıp başvurusu yaptı.

YURDA 3 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, gencin en son Çayırköy Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine çalışmalar burada yoğunlaştı. Üç gündür aranan şahsın akıbeti bugün belli oldu. Öğrenci, yurda 3 kilometre uzaklıktaki Gölkay Park mevkiinde ağaçlık alanda bulundu. Kendisini bir ağaca iple astığı görülen şahsın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Baba Erdal Akdeniz, acı haberle yıkıldı.

Kayıp yaşlı adamdan kötü haber: Balkondan giren ekipler üzen tabloyla karşılaştı Sakarya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam, polis ekipleri tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Sivas'ta 7 yıldır kayıptı! Korkunç vahşet ortaya çıktı Sivas polisi 7 yıldır aranan kayıp kişinin cesedine ulaştı. Öldürülüp gömülen kişinin üzerinin betonla örtüldüğü tespit edilirken, ölen şahsın eşinin ailesinden 5 kişi gözaltına alındı.

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