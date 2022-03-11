Türkiye Gazetesi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evden 33 düzensiz göçmen çıktı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

2 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Evdeki 33 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi, 2 organizatör gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'de Türk kara sularına itilen 76 göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 76 göçmen kurtarıldı.



Bakan Soylu'dan göçmen açıklaması: Afganları göndermeye başladık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkeye kaçak yollarla giren Afganlıları geri göndermeye başladıklarını duyurdu. Kayıt altındakilerle beraber Türk vatandaşı olan Suriyelilerin de sayısını açıklayan Soylu, 700 binin üzerinde Suriyeli çocuğun Türkiye'de doğduğunu kaydetti.