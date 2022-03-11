Türkiye Gazetesi

İstanbul’dan Diyarbakır istikametine gitmekte olan R.D. yönetimindeki 35 AGG 489 plakalı yolcu otobüsü Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde yağan kar ve buzlanmanın etkisi ile savrularak devrildi. İlk belirlemelere göre araçta bulunun 4’ü ağır 36 yolcu yaralandı.

Sivas'ta 7 yıldır kayıptı! Korkunç vahşet ortaya çıktı Sivas polisi 7 yıldır aranan kayıp kişinin cesedine ulaştı. Öldürülüp gömülen kişinin üzerinin betonla örtüldüğü tespit edilirken, ölen şahsın eşinin ailesinden 5 kişi gözaltına alındı.