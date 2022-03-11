Türkiye Gazetesi

Megakentte 9 Mart’ta başlayan ve dün gece zaman zaman etkisini arttırarak tipi şeklinde yağan kar yağışı, şehrin birçok bölgesini beyaza bürüdü.

BAZI TIR VE KAMYONLAR YOLDA KALDI

Avrupa yakasında O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde bazı tır ve kamyonların yoğun kar yağışı nedeniyle yol kenarında beklediği görüldü.

TRAFİĞİN AKIŞI YAVAŞ SEYREDİYOR

Bağcılar mevkisinde karla kaplanan yolda ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti. Yolda kalan ve ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle bölgede trafik akışı ağır seyrediyor.

ANKARA İSTİKAMETİNDE TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Mahmutbey gişeleri Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

ANADOLU YAKASINDA KAR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ ARTTIRDI

Anadolu yakasında sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili oluyor. Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Bu bölgelerde ana arterlerin açık olduğu, ara yollarda ise bazı araçların yolda kaldıkları gözlendi.

TEM OTOYOLU VE D-100 KARAYOLUNDA SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede yollar beyaza bürünürken, TEM otoyolu ve D-100 karayolunda sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

Pendik’te lapa lapa kar yağdı Anadolu Yakasının çeşitli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, Pendik’te de etkisini arttırdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kar altında yürürken zor anlar yaşadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 58

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu 58 olarak kaydedildi.